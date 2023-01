La Commission européenne (CE) a étendu l’autorisation de mise sur le marché de Dupixent (dupilumab) dans l’Union européenne (UE) au traitement de l’œsophagite à éosinophiles de l’adulte et de l’adolescent à partir de 12 ans, pesant au moins 40 kg, qui sont inadéquatement contrôlés par des médicaments conventionnels ou y sont intolérants ou auxquels ces médicaments sont déconseillés. Sanofi souligne qu’avec cette approbation, Dupixent est le premier et le seul médicament ciblé indiqué expressément pour le traitement de l’œsophagite à éosinophiles en Europe et aux États-Unis.



L'œsophagite à éosinophiles est une maladie inflammatoire chronique évolutive qui altère l'œsophage et son fonctionnement. Sanofi indique qu'environ 60 % des patients de 12 ans et plus traités par Dupixent 300 mg une fois par semaine dans le cadre d'un essai pivot ont présenté une rémission histologique, de même qu'une amélioration significative de leur capacité à avaler, comparativement au placebo.



Dupixent est désormais une option thérapeutique pour environ 50 000 adultes et adolescents présentant une œsophagite à éosinophiles sévère non contrôlée dans l'Union européenne (UE). Le médicament est désormais approuvé dans l'UE pour le traitement de cinq maladies avec signature inflammatoire de type 2.