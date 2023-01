Sanofi: le capital du fonds Sanofi Ventures porté à plus de 750 millions de dollars

Sanofi a pris un engagement de capital pluriannuel supplémentaire envers Sanofi Ventures, son fonds d’investissement evergreen, qui portera le capital du fonds à plus de 750 millions de dollars. Sanofi Ventures continuera à jouer un rôle de partenaire financier auprès d’entreprises au portefeuille de projets au stade précoce avancé à intermédiaire, et permettra aussi de soutenir les futures opérations de business development et de fusion-acquisition de Sanofi. Cette augmentation de capital, confirmée par le comité exécutif, permettra également de renforcer l’équipe d’investisseurs du fonds.



En 2022, Sanofi Ventures a conclu 10 opérations d'investissement dans des entreprises spécialisées dans des domaines thérapeutiques et digitaux présentant un intérêt stratégique pour Sanofi. Depuis la création du fonds, 80 % de ses investissements ont concerné des entreprises biopharmaceutiques et 20 % des entreprises spécialisées dans la santé digitale.



" Cet apport en capital témoigne de la volonté de Sanofi d'intensifier son engagement auprès de la communauté du capital-risque et de nourrir sa collaboration avec des entreprises innovantes du monde entier, dans l'intérêt des patients ", déclare Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi.