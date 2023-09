Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits pharmaceutiques (71,4%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (54,7% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (45,3% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ; - vaccins humains (16,8%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques ; - produits de santé grand public (11,8%). A fin 2022, le groupe dispose de 59 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,3%), Europe (18%), Etats-Unis (42,5%), Chine (7,3%), Japon (3,8%), Brésil (2,1%), Russie (1,5%) et autres (19,5%).

Secteur Produits pharmaceutiques