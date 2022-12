Sanofi : le vaccin contre le Covid approuvé au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a annoncé mercredi par le biais de l'autorité britannique des médicaments (MHRA) avoir approuvé le vaccin anti-Covid 19 mis au point par Sanofi et GSK.Elaboré afin de fournir une protection contre plusieurs variants, ce vaccin de rappel à base de protéines, baptisé 'VidPrevtyn Beta', est indiqué pour l'immunisation des adultes ayant déjà reçu un vaccin à ARNm ou à adénovirus.Il s'agit d'un vaccin de nouvelle génération monovalent développé par Sanofi et formulé avec l'antigène du variant bêta et l'adjuvant à usage pandémique de GSK.Le produit fait appel à la même technologie à base de protéines recombinantes que celle utilisée pour la fabrication des vaccins contre la grippe saisonnière de Sanofi.Il s'agit du septième vaccin contre le Covid approuvé au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.