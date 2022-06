Sanofi : le vaccin de rappel induit une forte réponse immunitaire contre les variants préoccupants

Le candidat-vaccin de rappel nouvelle génération de Sanofi-GSK induit un rappel immunitaire chez des adultes primo-vaccinés par un vaccin à ARNm. Sa réponse immunitaire est plus forte que celle générée par le vaccin de rappel Comirnaty de Pfizer-BioNTech.



Le candidat-vaccin de rappel nouvelle génération a démontré qu'il a le potentiel de protéger contre les variants préoccupants du virus de la Covid-19, dont les sous-lignées BA.1 et BA.2 du variant Omicron, avec un profil de sécurité et de tolérance favorable.