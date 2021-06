Sanofi : De nouvelles données sur Soliqua® montrent une amélioration du contrôle de la glycémie, sans prise de poids, comparativement à l'insuline prémix

Mise à jour médias

De nouvelles données sur Soliqua®* montrent une amélioration du contrôle de la glycémie, sans prise de poids, comparativement à l'insuline prémix

Cette première étude comparative directe avec l'insuline prémix a également montré qu'un plus grand nombre de personnes traitées par Soliqua ont présenté une amélioration du contrôle de leur glycémie, sans prise de poids, ni épisode d'hypoglycémie.

LE 28 JUIN 2021

Une nouvelle étude comparative directe entre Soliqua (insuline glargine 100 unités/ml et lixisénatide, iGlarLixi) et une insuline prémix (insuline asparte biphasique 30, IAspB 30) menée chez des adultes porteurs d'un diabète de type 2 - la forme de diabète la plus répandue - non contrôlé malgré un traitement par insuline et un ou deux antidiabétiques par voie orale, a atteint ses deux critères d'évaluation principaux et l'ensemble de ses critères d'évaluation secondaires. Les résultats de cette étude ont été présentés aujourd'hui aux 81èmes séances scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA)1 et publiés simultanément dans la revue Diabetes Care2.

L'étude a atteint ses deux critères d'évaluation principaux : comparativement à l'insuline prémix, Soliqua a démontré sa non-infériorité en termes de réduction de la glycémie (HbA1c) et sa supériorité en ce qui concerne la variation du poids corporel par rapport au début de l'étude. L'étude a également atteint ses principaux critères secondaires. Ainsi, une plus grande proportion de personnes traitées par Soliqua sont parvenues à un taux cible d'HbA1c inférieur à 7 %, sans prise de poids, et à un taux cible d'HbA1c inférieur à

7 % sans prise de poids et sans épisode d'hypoglycémie. Enfin, la baisse du taux d'HbA1c des personnes traitées par Soliqua a été plus importante que chez celles traitées par insuline prémix.