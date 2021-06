Sanofi : La Commission européenne approuve Aubagio® (tériflunomide), premier médicament par voie orale pour le traitement de première ligne de la sclérose en plaques récurrente-rémittente de l'enfant et de l'adolescent

La Commission européenne approuve Aubagio® (tériflunomide), premier médicament par voie orale pour le traitement de première ligne de la sclérose en plaques récurrente-rémittente de l’enfant et de l’adolescent



PARIS – le 18 juin 2021 - La Commission européenne (CE) a approuvé Aubagio® (tériflunomide) pour le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) des patients pédiatriques âgés de 10 à 17 ans. L’approbation de la CE repose sur les données de l’étude TERIKIDS de phase III et fait d’Aubagio le premier médicament par voie orale indiqué dans le traitement de première ligne de la sclérose en plaques de l’enfant et de l’adolescent dans l’Union européenne.

Selon les estimations, la sclérose en plaques affecte 2,8 millions de personnes dans le monde dont au moins 30 000 enfants et adolescents1,2. La sclérose en plaques est une maladie rare chez l’enfant et sa survenue fait suite à une forme récurrente-rémittente de la maladie chez 98 % des patients pédiatriques3,4. Comparativement à la SEP qui se déclare à l’âge adulte, la sclérose en plaques de l’enfant s’accompagne d’un risque de rechute plus élevé et cause plus de lésions5. Du fait de l’apparition précoce de la maladie, des handicaps irréversibles et une progression secondaire se manifestent plus souvent à un âge précoce, comparativement à la forme adulte de la maladie3. Les symptômes de la SEP peuvent se répercuter sur toutes les dimensions de la vie des enfants et adolescents, depuis leur santé physique, jusqu’à leur développement social et leur estime de soi6.



« La sclérose en plaques de l’enfant reste une pathologie présentant des besoins médicaux non pourvus importants », a déclaré le docteur Erik Wallström, Ph.D., Responsable, Aire thérapeutique – Développement en neurologie de Sanofi Genzyme. « L’approbation d’Aubagio en Europe pour les patients pédiatriques donne aux jeunes patients atteints de SEP l’accès à une nouvelle option thérapeutique et, surtout, à un traitement qui offre des possibilités d’amélioration significatives dans la prise en charge de cette maladie grave. »



Aubagio a été approuvé pour la première fois dans l’Union européenne en 2013 pour le traitement de la SEP-RR de l’adulte. L’approbation de l’indication pédiatrique par la CE prolonge d’un an son exclusivité commerciale dans l’Union européenne.

Efficacité et sécurité d’Aubagio chez les patients pédiatriques

TERIKIDS est une étude de phase III multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, sur groupes parallèles dans laquelle 166 patients pédiatriques porteurs d’une forme récurrente-rémittente de SEP ont été recrutés dans 22 pays différents. L’étude comportait une phase de sélection (d’une durée maximale de quatre semaines), suivie d’une période de traitement en double aveugle (d’une durée maximale de 96 semaines après la randomisation). Une prolongation en ouvert de l’étude TERIKIDS de phase III est en cours. Le critère d’évaluation principal était le délai écoulé jusqu’à une première poussée clinique confirmée, avec une analyse de sensibilité pré-spécifiée incluant le délai jusqu’au passage à une activité importante visible à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) considéré comme un indicateur équivalent à une poussée clinique. De plus, les patients ayant terminé la période de traitement en double aveugle ou présentant une activité importante à l’IRM étaient éligibles à poursuivre le traitement en ouvert.

Les principaux résultats d’efficacité et les données de sécurité et de tolérance de la période de traitement en double aveugle (jusqu’à 96 semaines après la randomisation) ont été présentés pour la première fois lors du Congrès virtuel 2020 de l’EAN (European Academy of Neurology).

Dans le cadre de cette étude, 109 et 57 patients ont été randomisés, respectivement dans le groupe tériflunomide et dans le groupe placebo.

Le critère d’évaluation principal n’était pas statistiquement significatif avec une réduction du risque de poussée clinique de 34 % pour le tériflunomide comparativement au placebo (délai médian : 75,3 contre 39,1 semaines ; HR [IC à 95 %] 0,66 [0,39, 1,1] p=0,29). Les passages de la période en double aveugle à la période de traitement en ouvert en raison d’une activité importante à l’IRM ont été plus fréquents que prévu. Ils ont également été plus fréquents et sont intervenus plus tôt pour les patients du groupe placebo que pour ceux du groupe tériflunomide (respectivement 26 % et 14%). Le nombre important de patients du groupe placebo passés au groupe de traitement actif a de ce fait réduit la puissance de l’étude.

Selon l’analyse de sensibilité pré-spécifiée du critère d’évaluation composite correspondant soit au délai écoulé jusqu’à une première poussée clinique, soit à une activité importante à l’IRM réunissant les critères de l’étude en vue d’un passage au traitement en ouvert, le tériflunomide a significativement réduit de 43 % le délai jusqu’à une première poussée clinique ou le passage au traitement actif pour cause d’activité importante à l’IRM, comparativement au placebo (délai médian : 72,1 contre 37,0 semaines ; HR [IC à 95 %] 0,57 [0,37, 0,87] p=0,04).

S’agissant des critères d’évaluation secondaires, le tériflunomide a permis de réduire significativement le nombre de lésions en T1 réhaussées par le gadolinium (Gd) détectées à l’IRM (réduction relative 75 % ; p<0,0001), de même que le nombre de lésions en T2 nouvelles ou élargies détectées à l’IRM (réduction relative 55 %, p=0,0006).

Dans le cadre de cette étude, le tériflunomide a été bien toléré et a présenté un profil de sécurité gérable chez les enfants et les adolescents. L’incidence globale des événements indésirables et des événements indésirables graves a été comparable dans les groupes tériflunomide et placebo (respectivement 88,1 % contre 82,5 % et 11,0 % contre 10,5 %). Aucun décès n’est survenu pendant l’étude. Les événements indésirables rapportés plus fréquemment dans le groupe tériflunomide que dans le groupe placebo (avec une différence supérieure ou égale à 5 %) ont été les suivants : pharyngite, infection des voies respiratoires supérieures, alopécie, paresthésie, douleurs abdominales et élévation des concentrations de créatine phosphokinase sanguine (≥ 3 fois le limite supérieure de la normale). Des cas de pancréatite ont été signalés chez 1,8 % (2 sur 109) des patients traités par tériflunomide, contre aucun dans le groupe placebo, lors de la phase en double aveugle. Chez les patients pédiatriques traités par tériflunomide pendant le période de traitement en ouvert de l’étude, deux autres cas de pancréatite et un cas de pancréatite aiguë grave (avec pseudo-papillome), ont été rapportés.

Pour plus d’informations sur l’essai clinique TERIKIDS de phase III, se reporter au site www.clinicaltrials.gov.

La sclérose en plaques : une maladie chronique qui attaque le système nerveux central



La sclérose en plaques est une maladie neurodégénérative chronique au cours de laquelle le système immunitaire cause des lésions au cerveau et à la moelle épinière. Maladie imprévisible, elle touche 2,8 millions de personnes dans le monde, dont au moins 30 000 enfants et adolescents, selon les dernières estimations statistiques de la prévalence de la maladie dans 47 pays1,2.

À propos d’Aubagio® (tériflunomide)



Aubagio est approuvé dans plus de 80 pays pour le traitement de certaines catégories de patients atteints de formes rémittentes de sclérose en plaques ; plusieurs demandes de mise sur le marché sont par ailleurs en cours d’évaluation dans différents pays. Aubagio est, de tous les médicaments pour la sclérose en plaques, celui qui a fait l’objet de l’un des programmes cliniques les plus étendus, avec plus de 5 000 participants dans 36 pays, ainsi que d’un programme de phase IV dans lequel plus de 3 600 patients sont actuellement inclus. Les données sur Aubagio représentent plus de 16 années d’expérience clinique et de vie réelle. Plus de 110 000 patients sont actuellement traités par Aubagio dans le monde.

Walton, C., King, R., Rechtman, L., Kaye, W., Leray, E., Marrie, R., Robertson, N., La Rocca, N., Uitdehaag, B., van der Mei, I., Wallin, M., Helme, A., Angood Napier, C., Rijke, N., & Baneke, P. Rising prevalence of multiple sclerosis worldwide: Insights from the Atlas of MS, third edition. Multiple Sclerosis Journal 2020; 26:14. The Multiple Sclerosis International Federation Atlas of MS, 3rd ed, September 2020. https://www.atlasofms.org Renoux C, Vukusic S, Confavreux C. The natural history of multiple sclerosis with childhood onset. Clin Neurol Neurosurg. 2008;110(9):897-904. Alroughani R, Boyko A. Pediatric multiple sclerosis: a review. BMC Neurol 2018; 18:27. Pena JA, Lotze TE. Pediatric multiple sclerosis: current concepts and consensus definitions. Autoimmune Diseases 2013(3):673947 MacAllister WS, Boyd JR, Holland NJ, Milazzo MC, Krupp LB. The psychosocial consequences of pediatric multiple sclerosis. Neurology. 2007;68(16 SUPPL. 2):S66–S69.





