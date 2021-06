Sanofi : des résultats positifs dans le VRS

Sanofi fait part de premiers résultats positifs de l'essai MEDLEY de phase II/III, visant à déterminer si le nirsevimab confère une protection à tous les nourrissons pendant la première saison VRS (virus respiratoire syncytial) de leur vie.



Selon ces résultats, il a présenté un profil de sécurité et de tolérance comparable à celui du palivizumab chez des nourrissons prématurés ou porteurs d'une pneumopathie chronique ou d'une cardiopathie congénitale au cours de cette période.



Le groupe de santé ajoute que MEDLEY est le troisième essai pivot ayant permis d'obtenir des données positives sur le nirsevimab, et que des soumissions réglementaires sont prévues au premier semestre 2022.



