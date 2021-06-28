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Sanofi : vend 16 produits de santé grand public à l'allemand Stada

28/06/2021 | 07:46
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PARIS, 28 juin (Reuters) - Sanofi annonce lundi dans un communiqué :

* LA CESSION AU GROUPE ALLEMAND STADA DE 16 DE SES PRODUITS DE SANTÉ GRAND PUBLIC COMMERCIALISÉS EN EUROPE

* SANOFI NE PRÉVOIT PAS QUE CES CESSIONS SE RÉPERCUTENT SUR SES EFFECTIFS EUROPÉENS

* L'OPÉRATION DEVAIT ÊTRE CLÔTURÉE AU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2021, SOUS RÉSERVE DE L'APPROBATION DES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES ET D'AUTRES CONDITIONS HABITUELLES DE CLÔTURE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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Capitalisation 110 Mrd 132 Mrd -
VE / CA 2021 3,18x
VE / CA 2022 2,94x
Nbr Employés 99 412
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