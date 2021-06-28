Sanofi : vend 16 produits de santé grand public à l'allemand Stada

PARIS, 28 juin (Reuters) - Sanofi annonce lundi
dans un communiqué :
* LA CESSION AU GROUPE ALLEMAND STADA DE 16 DE SES PRODUITS
DE
SANTÉ GRAND PUBLIC COMMERCIALISÉS EN EUROPE
* SANOFI NE PRÉVOIT PAS QUE CES CESSIONS SE RÉPERCUTENT SUR
SES
EFFECTIFS EUROPÉENS
* L'OPÉRATION DEVAIT ÊTRE CLÔTURÉE AU TROISIÈME TRIMESTRE DE
2021,
SOUS RÉSERVE DE L'APPROBATION DES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES ET
D'AUTRES CONDITIONS HABITUELLES DE CLÔTURE
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(Rédaction de Paris)