Sanofi ne fera pas d'offre pour le rachat de Horizon

Sanofi a annoncé hier avoir mis fin aux discussions en vue d'un rachat de Horizon Therapeutics et ne pas avoir l'intention de faire une offre pour la société de biotechnologies. "Comme les attentes en matière de prix de transaction (pour Horizon) ne répondent pas aux critères de création de valeur de Sanofi, Sanofi annonce qu'elle n'est plus en discussion avec Horizon et qu'elle n'a pas l'intention de faire une offre", a indiqué le groupe français dans un bref communiqué.Amgen, dernier candidat en lice, est désormais en négociations avancées en vue du rachat de la société de biotechnologies, ont indiqué des personnes proches du dossier. Cette acquisition pourrait valoriser Horizon à plus de 20 milliards de dollars et constituer la plus importante fusion de l'année dans le secteur pharmaceutique.