Sanofi : nouvel accord de partenariat avec l'OMS

Sanofi annonce avoir signé un nouvel accord de partenariat le 10 décembre avec l'OMS en vue de lutter contre certaines des maladies tropicales parmi les plus négligées et de le soutenir dans son engagement à éliminer durablement la maladie du sommeil avant 2030.



Cette nouvelle collaboration de cinq ans est assortie d'une contribution de 25 millions de dollars pour la prévention et le traitement des maladies tropicales négligées et d'un engagement ferme pour atteindre les objectifs de la nouvelle feuille de route de l'OMS.



Noué il y a 20 ans, ce partenariat a permis d'obtenir une réduction de 97% des cas de maladie du sommeil. Depuis 2001, plus de 40 millions de personnes ont bénéficié d'un dépistage de cette maladie et plus de 210.000 patients ont été traités et sauvés.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.