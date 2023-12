PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé vendredi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait rendu un avis favorable au sujet du fexinidazole comme premier traitement oral de la forme aiguë de la maladie du sommeil.

Cet avis du CHMP fait suite à des études cliniques menées au Malawi et en Ouganda par l'organisation de recherche médicale à but non lucratif Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi).

Le CHMP avait déjà rendu un avis favorable en 2018 pour le fexinidazole comme premier traitement oral de la forme la plus fréquente de la maladie du sommeil.

Transmise par la piqûre d'une mouche tsé-tsé infectée, la maladie du sommeil ou trypanosomiase humaine africaine (THA) est habituellement fatale en l'absence de traitement.

La DNDi et Sanofi ont conclu en 2009 un accord de collaboration sur le fexinidazole. La DNDi est responsable des activités de développement préclinique, clinique et pharmaceutique et Sanofi, du développement industriel, de l'enregistrement, de la production et de la distribution du médicament.

