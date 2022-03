Sanofi porte l'objectif de ventes annuelles de Dupixent à plus de 13 mds d'euros

(Actualisation: précisions sur le portefeuille actuel de Sanofi en immunologie et sur son potentiel, informations concernant la conférence programmée mardi après-midi)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé lundi soir porter son objectif de chiffre d'affaires annuel pour son médicament Dupixent à plus de 13 milliards d'euros, en préambule à la tenue mardi d'une conférence investisseurs dédiée à sa stratégie dans l'immunologie.

"Sanofi a porté son objectif de chiffre d'affaires de Dupixent à plus de 13 milliards d'euros en rythme de croisière", a indiqué le groupe dans un communiqué. Cette nouvelle ambition ne tient pas compte du potentiel d'augmentation des ventes liées à la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), dont les résultats des essais cliniques pivots sont attendus en 2023. Ces résultats "pourraient motiver une nouvelle révision à la hausse des prévisions de ventes de Dupixent", a précisé Sanofi.

Lors de son arrivée à la tête de Sanofi en septembre 2019, le PDG Paul Hudson avait clairement identifié Dupixent comme un moteur de croissance important pour le groupe. Mi-2020, Sanofi avait indiqué viser un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros pour ce médicament en rythme de croisière.

Dupixent est développé conjointement par Sanofi et Regeneron depuis plus de dix ans dans le cadre d'un accord de collaboration mondiale. Plus de 400.000 patients présentant certaines formes de dermatite atopique, d'asthme et de polypose naso-sinusienne ont été traités par ce médicament dans le monde. D'ici à 2025, Dupixent devrait faire l'objet de 11 soumissions réglementaires supplémentaires dans différentes indications et pour le traitement de patients de diverses tranches d'âge.

Mardi, entre 14h00 et 18h00, Sanofi réunira les investisseurs pour une conférence dédiée à son portefeuille en immunologie. A cette occasion, le laboratoire compte présenter trois candidats pour le traitement de la dermatite atopique, deux candidats complémentaires pour le traitement de la BPCO, ainsi qu'un programme clinique de phase 1 étendu portant sur des petites molécules et des produits biologiques.

En immunologie, le portefeuille de développement de Sanofi compte pour l'instant 13 médicaments de nouvelle génération conçus pour cibler différents mécanismes, tandis que les résultats de 17 essais sont attendus d'ici à la fin de 2024.

