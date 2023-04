Sanofi : première pierre d'un nouveau site en Pennsylvanie

Sanofi a annoncé jeudi la pose de la première pierre de son nouveau site de formulation et de conditionnement de vaccins sur son campus de Swiftwater (Pennsylvanie).



Ce nouveau bâtiment ultra-moderne composé de deux étages et conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) doit se spécialiser dans la production de seringues et de flacons à partir des technologies de barrière isolante et d'usage unique.



La construction de ce site constitue l'un des trois grands investissements prévus dans le cadre de l'octroi, fin 2019, d'un contrat fédéral portant sur l'accroissement des capacités de production de vaccins antigrippaux.



Ce projet a été décroché suite à un appel d'offres remporté auprès de la BARDA, l'Autorité pour la recherche et le développement avancée dans le domaine biomédical.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.