Sanofi : présente des résultats positifs contre le diabète des enfants et adolescents

Le 18 octobre 2023

Sanofi annonce que de nouvelles données relatives à l’essai de phase III Protect consacré au TZIELD (teplizumab-mzwv) ont été présentées aujourd’hui au 49e Congrès annuel de la Société internationale du diabète de l'enfant et l'adolescent (Ispad) à Rotterdam aux Pays-Bas. Ces résultats indiquent que le TZIELD a le potentiel de ralentir la progression vers un diabète de type 1 clinique (ou de stade 3) chez des enfants et adolescents âgés de 8 à 17 ans. les principaux critères d’évaluation secondaires n’ont cependant pas atteint un seuil de signification statistique.



L'essai a atteint son critère d'évaluation primaire et le traitement par TZIELD a permis d'observer une meilleure préservation des cellules bêta, attestée par un ralentissement significatif de la baisse des taux moyens de peptides C (variation de l'aire sous la courbe de la concentration plasmatique de peptides C après un test de tolérance à un repas mixte de 4 heures) à la fin de l'essai, comparativement au placebo. Les peptides C sont des marqueurs biologiques de la fonction des cellules bêta.



En moyenne, les personnes traitées par TZIELD ont eu besoin de moins d'unités d'insuline et leur " temps dans la cible " (durée passée dans la zone cible de glycémie) a été plus long, comparativement aux personnes traitées par placebo, souligne Sanofi.