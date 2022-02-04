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Sanofi propose un dividende en hausse de 4,1% à 3,33 euros pour 2021

04/02/2022 | 08:25
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4 février (Reuters) - Sanofi SA a indiqué vendredi dans un communiqué:

* SANOFI - LE CHIFFRE DAFFAIRES EN 2021 A PROGRESSÉ À 37 761 MILLIONS, SOUTENU PAR DUPIXENT® (+52,7% À 5 249 MILLIONS) ET LES VACCINS (+6,8% À 6 323 MILLIONS)

* SANOFI - MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS EN 2021 EN HAUSSE DE 1,3 PPT À 28,4%, REFLÉTANT LAMÉLIORATION DE LA MARGE BRUTE ET LEFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

* SANOFI - 2.410 MILLIONS DÉCONOMIES ONT ÉTÉ GÉNÉRÉES EN 2020 ET 2021, LARGEMENT RÉINVESTIS DANS LES MOTEURS DE CROISSANCE

* SANOFI - LE BNPA DES ACTIVITÉS DE 2021 EST DE 6,56, EN HAUSSE DE 11,9% À DONNÉES PUBLIÉES ET DE 15,5% À TCC

* SANOFI - LE BNPA IFRS EST DE 4,97 (EN BAISSE DE 49,3%) REFLÉTANT LA PLUS-VALUE LIÉE À LA VENTE DES ACTIONS REGENERON EN 2020

* SANOFI - LE BNPA IFRS DE 2021 EST DE 4,97 (EN BAISSE DE 49,3%) REFLÉTANT LA PLUS-VALUE LIÉE À LA VENTE DES ACTIONS REGENERON EN 2020

* SANOFI - LE FREE CASH FLOW ATTEINT 8 096 MILLIONS EN 2021, UN DOUBLEMENT SUR TROIS ANS ET UN MONTANT SUPÉRIEUR À LOBJECTIF DE 2022

* SANOFI - LE CONSEIL DADMINISTRATION DU 3 FÉVRIER A PROPOSÉ UN DIVIDENDE DE 3,33 SOIT UNE HAUSSE DE 4,1%

* SANOFI ANTICIPE UN BNPA DES ACTIVITÉS 2022 EN CROISSANCE LOW DOUBLE-DIGIT À TCC

* SANOFI - LEFFET DES CHANGES SUR LE BNPA DES ACTIVITÉS 2022 EST ESTIMÉ À ENVIRON +2% À +3% EN APPLIQUANT LES TAUX DE CHANGE MOYENS DE JANVIER 2022

* SANOFI - NOUS SOMMES EN BONNE POSITION POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS FINANCIERS 2022 - DG (Bureau de Paris)


© Reuters 2022
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PER 2021 18,8x
Rendement 2021 3,62%
Capitalisation 115 Mrd 131 Mrd -
VE / CA 2021 3,29x
VE / CA 2022 3,01x
Nbr Employés 99 412
Flottant 88,4%
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