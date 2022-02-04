Sanofi propose un dividende en hausse de 4,1% à 3,33 euros pour 2021

4 février (Reuters) - Sanofi SA a indiqué vendredi
dans un communiqué:
* SANOFI - LE CHIFFRE DAFFAIRES EN 2021 A PROGRESSÉ À 37
761
MILLIONS, SOUTENU PAR DUPIXENT® (+52,7% À 5 249 MILLIONS) ET
LES VACCINS (+6,8% À 6 323 MILLIONS)
* SANOFI - MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS EN 2021 EN
HAUSSE DE
1,3 PPT À 28,4%, REFLÉTANT LAMÉLIORATION DE LA MARGE BRUTE ET
LEFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
* SANOFI - 2.410 MILLIONS DÉCONOMIES ONT ÉTÉ GÉNÉRÉES EN
2020 ET
2021, LARGEMENT RÉINVESTIS DANS LES MOTEURS DE CROISSANCE
* SANOFI - LE BNPA DES ACTIVITÉS DE 2021 EST DE 6,56, EN
HAUSSE
DE 11,9% À DONNÉES PUBLIÉES ET DE 15,5% À TCC
* SANOFI - LE BNPA IFRS EST DE 4,97 (EN BAISSE DE 49,3%)
REFLÉTANT LA PLUS-VALUE LIÉE À LA VENTE DES ACTIONS REGENERON EN
2020
* SANOFI - LE BNPA IFRS DE 2021 EST DE 4,97 (EN BAISSE DE
49,3%)
REFLÉTANT LA PLUS-VALUE LIÉE À LA VENTE DES ACTIONS REGENERON EN
2020
* SANOFI - LE FREE CASH FLOW ATTEINT 8 096 MILLIONS EN
2021, UN
DOUBLEMENT SUR TROIS ANS ET UN MONTANT SUPÉRIEUR À LOBJECTIF DE
2022
* SANOFI - LE CONSEIL DADMINISTRATION DU 3 FÉVRIER A
PROPOSÉ UN
DIVIDENDE DE 3,33 SOIT UNE HAUSSE DE 4,1%
* SANOFI ANTICIPE UN BNPA DES ACTIVITÉS 2022 EN CROISSANCE
LOW
DOUBLE-DIGIT À TCC
* SANOFI - LEFFET DES CHANGES SUR LE BNPA DES ACTIVITÉS
2022 EST
ESTIMÉ À ENVIRON +2% À +3% EN APPLIQUANT LES TAUX DE CHANGE
MOYENS DE JANVIER 2022
* SANOFI - NOUS SOMMES EN BONNE POSITION POUR ATTEINDRE NOS
OBJECTIFS FINANCIERS 2022 - DG
(Bureau de Paris)