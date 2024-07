Sanofi: publication de résultats positifs contre l'hémophilie

Le 18 juillet 2024 à 09:58 Partager

Sanofi (+0,87% à 92,82 euros) annonce la publication des résultats complets de l’étude de phase III XTEND-Kids dans le The New England Journal of Medicine. Ces résultats "illustrent l’efficacité, la sécurité d’emploi et le profil pharmacocinétique" de son produit Altuviiio dans "la prophylaxie de routine, le traitement à la demande des épisodes hémorragiques et la prise en charge péri-opératoire (chirurgicale) de l’adulte et de l’enfant atteints d’hémophilie A", précise le laboratoire pharmaceutique.



Le produit "a été bien toléré par les enfants et aucun événement indésirable n'a entraîné l'arrêt du traitement", précise le communiqué.