Sanofi publie des ventes en nette croissance au premier trimestre

Paris (awp/afp) - Le laboratoire français Sanofi a publié des résultats en nette croissance au premier trimestre, avec un bénéfice net en hausse de plus de 28% sur un an, porté à la fois par les ventes de son produit phare Dupixent, ainsi que par sa division de santé grand public, a-t-il annoncé jeudi.

Sanofi a ainsi dégagé un bénéfice net de 2 milliards d'euros (2,04 milliards de francs suisses) au premier trimestre, une hausse de plus de 28% sur un an. Le bénéfice net des activités, indicateur clef pour le laboratoire, qui exclut les éléments exceptionnels, a quant à lui grimpé de plus de 20% (+16% à taux de change constants), à 2,42 milliards d'euros.

Fort de ces résultats, le groupe a confirmé ses perspectives financières pour 2022.

Les ventes ont dépassé les prévisions d'analystes: elles ont progressé de 8,6% à taux de change constants (TCC), à près de 9,7 milliards d'euros.

Le laboratoire a encore une fois pu compter sur son blockbuster Dupixent. Ce médicament, utilisé notamment contre l'asthme et certaines dermatites, a rapporté 1,6 milliard d'euros au premier trimestre, une progression de près de 46% TCC sur un an. Il a été soutenu par la hausse des prescriptions des deux côtés de l'Atlantique dans l'indication dermatite atopique.

Au total, la division médecine de spécialités grimpe pendant cette période de 17,8% TCC à 3,56 milliards d'euros.

La division vaccins a connu une hausse de 6,8% en constant, à plus d'un milliard d'euros: elle a été portée notamment par la reprise partielle des vaccins pour voyageurs.

Revers sur le vaccin anti-Covid

La division de produits sans ordonnance (santé grand public) a également été dynamique (+17% à taux de change constants), à 1,33 milliard d'euros. Cette croissance reflète la forte performance des médicaments contre la toux et le rhume, ainsi que celle des catégories douleur et santé digestive, indique la société.

A l'inverse, la division médecine générale, qui comprend les produits de santé pour le diabète et en cardiovasculaire, a stagné (-0,7% à TCC), à 3,76 milliards d'euros.

Enfin, le bénéfice net par action des activités, autre indicateur privilégié par le groupe, a bondi de plus de 16% à TCC.

Sanofi, qui a enregistré un revers sur son vaccin contre le Covid-19, a indiqué attendre le feu vert des autorités de santé européennes, à qui elle a soumis les données de son essai clinique.

"Dès que nous aurons l'approbation, nous sommes prêts", a souligné Jean-Baptiste de Chatillon, le directeur financier du groupe, lors d'un point presse jeudi matin. Le laboratoire continue parallèlement ses essais sur des variants plus récents du coronavirus, a-t-il précisé.

En 2021, la société, qui emploie 100'000 personnes dans le monde, avait enregistré un chiffre d'affaires de près de 37,8 milliards d'euros.

afp/fr