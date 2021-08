Sanofi : rachète un spécialiste de l'ARN messager Translate Bio pour 3,2 milliards de dollars

Dans le cadre de son ambition d'accélérer l'application de la technologie de l'ARN messager (ARNm) au développement d'agents thérapeutiques et de vaccins, Sanofi a annoncé le rachat de Translate Bio pour 3,2 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction en numéraire. Le groupe français va se porter acquéreur de la totalité des actions en circulation de Translate Bio au prix de 38 dollars par action. Les Conseils d'administration de Sanofi et de Translate Bio ont approuvé cette transaction à l'unanimité.



Le prix d'achat représente une prime de 56% du cours moyen pondéré par les volumes de l'action Translate Bio au cours des 60 derniers jours.



L'offre publique d'achat devrait débuter dans le courant du mois. Sanofi prévoit de financer cette opération avec sa trésorerie disponible. Sous réserve de satisfaction ou de dispense des conditions de clôture usuelles, l'opération devrait être finalisée au troisième trimestre de 2021.



Pour illustrer leur détermination à mener à bien cette transaction, le Directeur Général de Translate Bio et le principal actionnaire de Translate Bio, The Baupost Group, L.L.C., ont signé des engagements contraignants en faveur de l'offre publique d'achat. Combinés aux actions Translate Bio déjà détenues par Sanofi ou ses filiales, ces engagements contraignants représentent un total d'environ 30 % du nombre total d'actions Translate Bio en circulation.



" Translate Bio apporte une plateforme de technologie de l'ARNm et une solide expertise à notre recherche, renforçant ainsi notre capacité à explorer les promesses de cette technologie pour développer à la fois des vaccins et des médicaments qui seront les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique ", a indiqué Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. " Une plateforme en pleine propriété nous permettra d'exploiter toutes les possibilités offertes par l'ARNm – un domaine qui connait une évolution très rapide. Nous serons également en mesure d'accélérer la conduite des programmes de développement que nous menons actuellement en partenariat. Notre objectif est de libérer le potentiel de l'ARNm dans d'autres domaines stratégiques, comme l'immunologie, l'oncologie et les maladies rares, en plus des vaccins. "