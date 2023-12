L'entreprise française Sanofi a déclaré vendredi que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait émis un avis positif sur son traitement contre la maladie du sommeil, également appelée rhodesiense.

Le Fexinidazole Winthrop de Sanofi est le premier traitement oral d'une forme aiguë de la maladie du sommeil, une maladie parasitaire mortelle transmise par la piqûre de mouches tsé-tsé infectées et présente dans 36 pays africains, a déclaré la société.

L'avis positif concerne le traitement des adultes et des enfants de 6 ans et plus pesant au moins 20 kg, aux premier et deuxième stades de la maladie.

Il fait suite à des essais cliniques menés au Malawi et en Ouganda par l'organisation de recherche médicale à but non lucratif Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), a indiqué Sanofi.

"Jusqu'à présent, en raison du manque d'innovation pour cette souche de

Jusqu'à présent, en raison du manque d'innovation pour cette souche de la maladie du sommeil, les options de traitement anciennes et toxiques doivent être administrées dans un hôpital sous stricte surveillance. Le fait de disposer d'une pilule orale simple et plus sûre pour traiter cette maladie effrayante permettra aux médecins de sauver rapidement des vies", a déclaré le Dr Westain Nyirenda, investigateur principal et médecin à l'hôpital de Rumphi au Malawi. (Reportage de Michal Aleksandrowicz à Gdansk ; Rédaction de Christopher Cushing et Gerry Doyle)