Sanofi recule en Bourse, le nouveau pic de ventes attendu pour Dupixent déçoit

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Sanofi reflue de 2,2% mardi, à 92,04 euros, alors que le nouveau pic de ventes anticipé par le groupe pharmaceutique pour son médicament Dupixent, à plus de 13 milliards d'euros, est inférieur aux prévisions des analystes.

"Sanofi a porté son objectif de chiffre d'affaires de Dupixent à plus de 13 milliards d'euros en rythme de croisière", a indiqué le groupe dans un communiqué. Cette nouvelle ambition ne tient pas compte du potentiel d'augmentation des ventes liées à la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), dont les résultats des essais cliniques pivots sont attendus en 2023. Ces résultats "pourraient motiver une nouvelle révision à la hausse des prévisions de ventes de Dupixent", a précisé Sanofi.

Dans une note envoyée la semaine dernière à ses clients, UBS évaluait le potentiel commercial de Dupixent à plus de 15 milliards d'euros, tandis que le consensus des analystes l'estime à 13,8 milliards d'euros. "Certains investisseurs à qui nous avons parlé ont commencé à envisager la possibilité de chiffres encore plus élevés", commente UBS.

Lors de son arrivée à la tête de Sanofi en septembre 2019, le PDG Paul Hudson avait clairement identifié Dupixent comme un moteur de croissance important pour le groupe. Mi-2020, Sanofi avait indiqué viser un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros pour ce médicament en rythme de croisière. En 2021, les ventes de Dupixent ont atteint 5,25 milliards d'euros, en hausse de 52,7% à taux de change constants. Plus de 75% de ces ventes ont été réalisées aux Etats-Unis.

Les résultats de 17 essais sont attendus d'ici à la fin de 2024

Dupixent est développé conjointement par Sanofi et Regeneron depuis plus de dix ans dans le cadre d'un accord de collaboration mondiale. Plus de 400.000 patients présentant certaines formes de dermatite atopique, d'asthme et de polypose naso-sinusienne ont été traités par ce médicament dans le monde. D'ici à 2025, Dupixent devrait faire l'objet de 11 soumissions réglementaires supplémentaires dans différentes indications et pour le traitement de patients de diverses tranches d'âge.

Mardi, entre 14h00 et 18h00, Sanofi réunira les investisseurs pour une conférence dédiée à son portefeuille en immunologie. A cette occasion, le laboratoire compte présenter trois candidats pour le traitement de la dermatite atopique, deux candidats complémentaires pour le traitement de la BPCO, ainsi qu'un programme clinique de phase 1 étendu portant sur des petites molécules et des produits biologiques.

En immunologie, le portefeuille de développement de Sanofi compte pour l'instant 13 médicaments de nouvelle génération conçus pour cibler différents mécanismes, tandis que les résultats de 17 essais sont attendus d'ici à la fin de 2024.

Nouvelle collaboration

Sanofi a, par ailleurs, indiqué mardi avoir noué un accord de collaboration avec la biotech américaine IGM Biosciences, cotée au Nasdaq. Les deux entreprises comptent exploiter le potentiel d'une plateforme technologique exclusive de production d'anticorps IgM pour découvrir des agonistes dirigés contre trois cibles en oncologie et trois cibles en immunologie ou inflammation.

Dans le cadre de cette collaboration, Sanofi versera à IGM Biosciences un paiement initial de 150 millions de dollars - soit environ 136 millions d'euros - et, potentiellement, plus de 6 milliards de dollars de paiements pour les étapes franchies concernant le développement, l'approbation réglementaire et la commercialisation.

Sanofi s'est également déclaré intéressé par l'achat de jusqu'à 100 millions de dollars d'actions ordinaires d'IGM Biosciences, sans droit de vote, dans le cadre d'une offre publique d'achat.

