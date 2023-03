16 mars (Reuters) - Sanofi SA:

* SANOFI RÉDUIT DE 78% LE PRIX CATALOGUE DE LANTUS®, SON INSULINE LA PLUS PRESCRITE AUX ÉTATS-UNIS, ET PLAFONNE À 35 DOLLARS SON COÛT POUR TOUS LES PATIENTS ASSURÉS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)