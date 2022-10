Sanofi relève ses prévisions 2022 après un troisième trimestre meilleur que prévu

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a relevé vendredi ses perspectives pour cette année, dans le sillage de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par les activités de médecine de spécialités et de vaccins.

Le bénéfice net par action (BNPA) des activités devrait s'inscrire en croissance "d'environ 16%" cette année, a indiqué le laboratoire, qui tablait jusque-là sur une croissance "d'environ 15%".

Sur la période de trois mois close fin septembre, le bénéfice net des activités - qui correspond au résultat net hors impact des cessions et acquisitions - a atteint 3,61 milliards d'euros, en hausse de 31,8%. A taux de change constants, la croissance s'établit à 17,7%. Le BNPA des activités a atteint 2,88 euros, en hausse de 32,1%. A taux de changes constants, il a crû de 17,9%.

Le résultat net part du groupe a pour sa part reculé de 10,1%, à 2,08 milliards d'euros.

De son côté, le chiffre d'affaires net a augmenté de 9% à taux de change constants (+19,7% en données publiés), à 12,48 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires de la division médecine de spécialités a progressé de 19,9% à taux de change constants, à 4,4 milliards d'euros, porté par le médicament Dupixent, dont les ventes ont bondi de 44,5%, à 2,31 milliards d'euros, et par des lancements dans les maladies rares.

Les ventes de vaccins ont crû de 23,5% à changes constants, à 3,32 milliards d'euros. Cette division a profité de la forte hausse des ventes de vaccins contre la grippe, de la reprise des vaccins pour voyageurs ainsi que des franchises méningite et PPH (polio, coqueluche et HIB).

Selon le consensus Vara communiqué par Sanofi, les analystes anticipaient en moyenne un BNPA des activités de 2,64 euros, un bénéfice net des activités de 3,31 milliards d'euros et sur un chiffre d'affaires net de 11,84 milliards d'euros.

"Nos solides résultats du troisième trimestre démontrent que Sanofi est sur la bonne voie, avec une performance remarquable de la médecine de spécialités et des vaccins, chacun en hausse de 20%, ce qui nous amène à relever à nouveau notre prévision de croissance du BNPA des activités cette année. Notre engagement pour l'innovation porte ses fruits", a commenté Paul Hudson, le directeur général de Sanofi, cité dans un communiqué de presse.

