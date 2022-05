Sanofi : résultats positifs pour Sarclisa en association dans le myélome multiple

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Sanofi a annoncé dimanche des résultats positifs pour son médicament Sarclisa, en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone, dans le traitement de patients atteints d'un myélome multiple en rechute traités par un inhibiteur du protéasome.

"Les derniers résultats de l'essai clinique IKEMA de phase III évaluant Sarclisa en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone montrent que cette association thérapeutique a permis d'obtenir une survie médiane sans progression de 35,7 mois, selon l'évaluation réalisée par un comité indépendant", a indiqué Sanofi dans un communiqué.

"Ces résultats attestent de la plus longue survie médiane sans progression jamais observée dans les études consacrées à un traitement de fond de deuxième ligne du myélome multiple en rechute par un inhibiteur du protéasome", a complété le laboratoire.

Le myélome multiple est le deuxième cancer hématologique le plus fréquent, avec plus de 130.000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans le monde.

Sarclisa a déjà été approuvé dans un certain nombre de pays, dont les Etats-Unis et les pays de l'Union européenne, en association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone dans le traitement du myélomemultiple en rechute ou réfractaire de l'adulte ayant reçu au moins deux traitements antérieurs.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2022 01:12 ET (05:12 GMT)