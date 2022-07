Sanofi : résultats positifs pour le Dupixent dans l'?sophagite à éosinophiles de l'enfant

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Sanofi a annoncé jeudi des résultats positifs dans l'essai de phase 3 portant sur l'utilisation expérimentale de son médicament Dupixent (dupilumab) chez l'enfant âgé de 1 à 11 ans souffrant d'œsophagite à éosinophiles.

L'essai a "atteint son critère d'évaluation primaire, qui correspondait à une rémission histologique de la maladie à 16 semaines, tant chez les patients ayant reçu la dose la plus élevée que la dose la plus faible", a indiqué Sanofi dans un communiqué.

L'œsophagite à éosinophiles est une maladie inflammatoire chronique qui altère l'œsophage et son fonctionnement, et pour laquelle il n'existe aucun traitement approuvé pour les enfants de moins de 12 ans, a rappelé Sanofi.

En mai dernier, la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, a autorisé l'utilisation du Dupixent pour le traitement des patients de 12 ans et plus souffrant d'oesophagite à éosinophiles.

"L'utilisation potentielle de Dupixent chez l'enfant âgé de 1 à 11 ans atteint d'œsophagite à éosinophiles fait actuellement l'objet d'un développement clinique et aucun organisme de réglementation n'a encore pleinement évalué ses profils de sécurité et d'efficacité", a précisé Sanofi.

"Ces données feront l'objet de discussions avec les autorités réglementaires de différents pays dans le monde, à commencer par celles des Etats-Unis d'ici à la fin de l'année", a ajouté le laboratoire.

L'anticorps monoclonal Dupixent, nom commercial du dupilumab, est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration global.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2022 01:28 ET (05:28 GMT)