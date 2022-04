Sanofi s'apprête à coter son activité de fabrication d'ingrédients de médicaments le 6 mai.

La cotation devrait avoir lieu peu de temps après une assemblée des actionnaires du 3 mai, au cours de laquelle les parties prenantes de Sanofi voteront sur la cotation.

Sanofi a déclaré que les nouvelles actions seront distribuées à ses actionnaires à raison d'une action EUROAPI pour 23 actions Sanofi.

La société a confirmé son intention de conserver une participation de 30 % dans l'entreprise après la cotation, tandis que l'État français achètera une participation de 12 % par l'intermédiaire de l'EPIC Bpifrance pour un montant maximal de 150 millions d'euros (166 millions de dollars).

L'Oréal, le principal actionnaire de Sanofi avec une participation de plus de 9 %, et Karl Rotthier, directeur général d'EUROAPI, ont tous deux accepté une période de blocage d'un an après l'introduction en bourse, a-t-il ajouté.

EUROAPI fabrique des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) pour les médicaments et sera basée sur six sites de production en Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, France et Hongrie.

Sanofi, qui représentait l'année dernière la moitié du chiffre d'affaires d'EUROAPI, a déclaré en janvier qu'il s'attendait à ce que l'entreprise devienne le deuxième acteur mondial dans le domaine des API, avec un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros prévu pour cette année.

La majeure partie du capital social d'EUROAPI, soit 58 %, sera distribuée aux actionnaires de Sanofi par le biais d'un dividende en nature, en plus du versement en espèces de 3,33 euros par action proposé précédemment.

(1 $ = 0,9035 euros)