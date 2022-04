Sanofi : s'associe à McLaren Racing

Sanofi vient de nouer un partenariat avec McLaren Racing pour accélérer l'efficience comme la performance de son outil de production et soutenir l'ambition de l'entreprise en matière industrielle.



Suite au succès d'un projet pilote mené en 2021 avec McLaren Racing, les deux entreprises ont décidé d'étendre leur collaboration à plusieurs sites, dans sept pays, couvrant plus de 100 lignes de production et toutes les technologies.



Les spécialistes de McLaren Racing collaboreront avec les équipes de Sanofi pour poursuivre l'optimisation des opérations de production et rendre possible l'exécution du portefeuille de R&D, avec 25 nouveaux lancements attendus au cours des cinq prochaines années pour répondre aux besoins des patients partout dans le monde.



McLaren Racing mettra son expertise et ses compétences digitales et analytiques au service du renforcement de la performance de Sanofi et l'aidera à mieux anticiper les risques. L'expérience de la Formule 1 de McLaren sera mise à profit dans les modèles de simulation des changements de lignes et opérations de production, à l'image de l'expertise et des capacités d'analyse avancée des données que McLaren applique aux célèbres pit-stops (arrêts au stand) des courses de Formule 1.



' Nous souhaitons exploiter nos lignes de production avec la rapidité, la précision et l'efficacité qui font la marque des équipes de formule1 ', souligne d'ailleurs Paul Hudson, directeur général de Sanofi.



