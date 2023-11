Sanofi : signe un partenariat avec J&J pour l'E.coli

Sanofi annonce la signature d'un accord de collaboration avec Janssen Pharmaceuticals, une société de Johnson & Johnson, pour développer et commercialiser le candidat vaccin contre l'E.coli pathogène extra-intestinal (9-valent) (ExPEC9V).



E. coli pathogène extra-intestinal (ExPEC) a été identifié comme la principale cause bactérienne de sepsis, causant environ 10 millions de cas de maladie ExPEC par an dans le monde.



Thomas Triomphe, Vice-président exécutif, Vaccins, Sanofi ' Chez Sanofi, nous croyons au pouvoir du partenariat pour créer une véritable innovation. Dans ce cas, nous réunissons la solide science de Janssen et l'empreinte industrielle mondiale de Sanofi et son expertise dans le lancement de vaccins innovants. Nous sommes impatients de fournir ce vaccin, le premier de sa classe, conçu pour aider les personnes âgées du monde entier à vivre plus longtemps et en meilleure santé '.



