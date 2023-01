Sanofi : un avis favorable du CHMP dans la dermatite

Sanofi indique que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments recommande l'extension des indications de Dupixent (dupilumab) dans l'Union Européenne au traitement de la dermatite atopique sévère du jeune enfant à partir de six mois.



Cet avis se fonde sur les données de l'essai de phase III qui ont montré que Dupixent a amélioré la cicatrisation de la peau, réduit la sévérité globale de la maladie et amélioré la qualité de vie en lien avec la santé, chez des enfants âgés de six mois à cinq ans.



En Europe, environ 80.000 enfants de cette tranche d'âge souffrant de cette maladie sont candidats à un traitement systémique. S'il est approuvé, Dupixent sera le premier et le seul médicament ciblé disponible dans l'UE pour le traitement de ces jeunes enfants.



