Sanofi va lancer une OPA sur Translate Bio pour environ 2,7 milliards d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé mardi avoir conclu un accord définitif avec Translate Bio en vue de l'acquisition de la totalité des actions en circulation de la société américaine spécialisée dans le développement clinitique de médicaments à ARN messager (ARNm) au prix de 38 dollars par action.

La transaction, entièrement libellée en numéraire, valorise Translate Bio à environ 3,2 milliards de dollars (2,7 milliards d'euros) sur une base entièrement diluée, a indiqué Sanofi dans un communiqué.

"Le prix d'achat représente une prime de 56% du cours moyen pondéré par les volumes de l'action Translate Bio au cours des 60 derniers jours", a précisé le laboratoire français.

L'offre publique d'achat (OPA) devrait débuter dans le courant du mois d'août et l'opération devrait être finalisée au troisième trimestre, a indiqué Sanofi, qui prévoit de financer cette opération avec sa trésorerie disponible.

"Les conseils d'administration de Sanofi et de Translate Bio ont approuvé cette transaction à l'unanimité", a ajouté Sanofi, en soulignant que le directeur général de l'entreprise américaine et son principal actionnaire, The Baupost Group, ont signé des engagements contraignants en faveur de l'offre.

"Combinés aux actions Translate Bio déjà détenues par Sanofi ou ses filiales", ces engagements contraignants représentent environ 30% du nombre total d'actions Translate Bio en circulation, a précisé Sanofi.

"A la suite de la clôture de l'offre, une filiale intégralement détenue par Sanofi fusionnera avec Translate Bio et toutes les actions qui n'auront pas été apportées à l'offre publique d'achat seront converties en un droit à recevoir 38 dollars au comptant par action", a précisé le groupe pharmaceutique.

Alice Doré, Agefi-Dow Jones

August 03, 2021 01:27 ET (05:27 GMT)