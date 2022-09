Sanofi : va présenter des données au Congrès de l'EADV

Le groupe présente des données de phase III de dernière heure présentées au Congrès de l'EADV 2022 qui montrent que Dupixent® (dupilumab) améliore significativement les signes et symptômes du prurigo nodulaire.



À 24 semaines, près de trois fois plus de patients traités par Dupixent ont présenté une diminution cliniquement significative de leurs démangeaisons et lésions cutanées, comparativement à ceux traités par placebo.



' Il n'existe actuellement aucun médicament approuvé expressément pour le traitement du prurigo nodulaire ; la demande d'approbation aux États-Unis fait l'objet d'un examen prioritaire ; la demande d'approbation dans l'Union européenne est en cours d'examen ' indique le groupe.



Le groupe va faire une présentation de 22 abstracts consacrés à Dupixent au Congrès 2022 de l'Académie européenne de dermatologie et vénérologie (EADV, European Academy of Dermatology and Venereology) sur quatre maladies dermatologiques portant une signature inflammatoire de type 2.



