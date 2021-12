Sanofi va racheter l'américain Amunix pour au moins 1 milliard de dollars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé mardi avoir conclu un accord pour racheter le spécialiste américain de l'immuno-oncologie Amunix Pharmaceuticals.

Aux termes de l'accord, Sanofi fera l'acquisition d'Amunix pour un paiement initial d'un milliard de dollars (environ 890 millions d'euros), assorti de 225 millions de dollars de paiements d'étape, en fonction de la réalisation de certains objectifs de développement.

Sanofi compte finaliser cette acquisition au premier trimestre 2022.

Amunix exploite notamment la plateforme technologique de masquage de protéases activables Pro-XTEN pour découvrir et développer des cytokines thérapeutiques et des immunothérapies qui engagent les lymphocytes T afin de transformer les traitements pour les patients atteints d'un cancer.

"La plateforme technologique d'Amunix utilise une nouvelle génération d'agents biologiques intelligents pour développer des médicaments ciblés, activables uniquement dans le microenvironnement tumoral de manière à épargner les tissus sains, ce qui pourrait permettre de proposer des options thérapeutiques plus efficaces et plus sûres aux patients atteints d'un cancer", a indiqué John Reed, responsable mondial de la Recherche et Développement de Sanofi, cité dans un communiqué.

"Le portefeuille de développement d'Amunix, qui se compose d'un candidat au stade avancé, AMX-818, un agent ciblant HER2, modifié pour être masqué, qui engage les lymphocytes T, cadre parfaitement avec la stratégie que s'est donnée Sanofi de développer des immunothérapies anticancéreuses qui pourraient changer la donne pour les patients", a par ailleurs indiqué Sanofi.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2021 01:07 ET (06:07 GMT)