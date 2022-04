Sanofi : vent porteur pour Dupixent

Sanofi progresse de 0,8% à 99,2 euros après une bonne nouvelle concernant son traitement vedette, le Dupixent (dupilumab). S'il rencontre un grand succès dans la guerre contre l’eczéma, le médicament est efficace contre d'autres inflammations, soit à date, la polypose naso-sinusienne et l'asthme. Ce matin, le laboratoire français a annoncé que la Commission européenne avait étendu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent dans l'Union européenne pour le traitement de fond additionnel de l'asthme sévère associé à une inflammation de type 2 chez les enfants âgés de 6 à 11 ans.



Dupixent est le seul médicament biologique indiqué dans l'Union européenne pour le traitement de l'asthme sévère avec signature inflammatoire de type 2, caractérisée par des éosinophiles sanguins élevés et/ou une fraction de monoxyde d'azote expiré (FeNO) élevée.



Le feu vert européen est fondé sur les données de phase 3 ayant montré que, chez l'enfant, Dupixent a significativement réduit les crises d'asthme sévère et amélioré la fonction respiratoire et la qualité de vie en lien avec la santé. Ces données confortent le profil de sécurité bien établi de Dupixent.



Preuve de la qualité du traitement, lundi, la FDA a accepté une revue prioritaire de la demande complémentaire de licence biologique (sBLA) pour Dupixent chez les patients âgés de 12 ans et plus atteints d'œsophagite éosinophile (EoE), une maladie inflammatoire allergique chronique de l'œsophage.



"S'il est approuvé, le Dupixent de Sanofi sera le premier médicament disponible aux États-Unis pour l'EoE. Le Dupixent présente un intérêt particulier, car il s'agit du seul médicament en phase 3 pour une population plus jeune (de 1 à 11 ans).



Aux Etats-Unis, il est déjà utilisé dans le traitement de l'asthme et de l'eczéma chez les enfants et les analystes s'attendent à ce qu'il soit étendu aux jeunes patients atteints d'EoE", observe Mandana Emamzadeh, un analyste du cabinet de conseil GlobalData.



Fin mars, Sanofi a révisé la hausse de son objectif de ventes (peak sales) de Dupixent. Le laboratoire table désormais sur un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards d'euros par an, "rythme de croisière", contre environ 10 milliards auparavant. Cette nouvelle cible ne tient pas compte du potentiel d'augmentation des ventes liées à la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), dont les résultats des essais cliniques pivots sont attendus en 2023.



D'ici à 2025, Dupixent devrait faire l'objet de onze soumissions réglementaires supplémentaires dans différentes indications et pour le traitement de patients de diverses tranches d'âge.







LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.