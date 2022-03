Sanofi versera au moins 150 mlns de dollars à IGM pour un accord de collaboration

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a indiqué mardi avoir noué un accord de collaboration avec la biotech américaine IGM Biosciences, cotée au Nasdaq, en vue du développement de cibles en oncologie, immunologie et inflammation.

Les deux entreprises comptent exploiter le potentiel d'une plateforme technologique exclusive de production d'anticorps IgM pour découvrir des agonistes dirigés contre trois cibles en oncologie et trois cibles en immunologie ou inflammation.

Dans le cadre de cette collaboration, Sanofi versera à IGM Biosciences un paiement initial de 150 millions de dollars et, potentiellement, plus de 6 milliards de dollars de paiements pour les étapes franchies concernant le développement, l'approbation réglementaire et la commercialisation.

Sanofi s'est également déclaré intéressé par l'achat de jusqu'à 100 millions de dollars d'actions ordinaires d'IGM Biosciences, sans droit de vote, dans le cadre d'une offre publique d'achat.

