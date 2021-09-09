Un essai de Sanofi pour le rilzabrutinib manque son critère d'évaluation principal

9 septembre (Reuters) - SANOFI SA:
* SANOFI FAIT LE POINT SUR L'ÉTUDE DE PHASE III CONSACRÉE AU
RILZABRUTINIB DANS LE TRAITEMENT DU PEMPHIGUS
* L'ESSAI PEGASUS DE PHASE III ÉVALUANT LE RILZABRUTINIB
DANS LE
TRAITEMENT DU PEMPHIGUS, UNE MALADIE DE LA PEAU AUTO-IMMUNE
RARE, N'A PAS ATTEINT SON CRITÈRE D'ÉVALUATION PRINCIPAL, NI SES
CRITÈRES SECONDAIRES
* LE PROFIL DE TOLÉRANCE DU RILZABRUTINIB EST RESTÉ
SIMILAIRE À
CELUI OBSERVÉ PRÉCÉDEMMENT ET AUCUN NOUVEAU SIGNAL DE SÉCURITÉ
N'A ÉTÉ IDENTIFIÉ
* LE CRITÈRE D'ÉVALUATION PRINCIPAL ÉTAIT LA RÉMISSION
COMPLÈTE
ENTRE LES SEMAINES 29 À 37 MOYENNANT DES DOSES MINIMALES DE
CORTICOÏDES (10/MG PAR JOUR)
* LES RÉSULTATS OBTENUS MONTRENT QUE LA PROPORTION DE
PATIENTS
TRAITÉS PAR RILZABRUTINIB AYANT SATISFAIT AU CRITÈRE
D'ÉVALUATION PRINCIPAL N'ÉTAIT PAS STATISTIQUEMENT DIFFÉRENTE DE
CELLE DES PATIENTS TRAITÉS PAR PLACEBO
* D'AUTRES ÉTUDE DE PHASE II PORTANT SUR DES MALADIES
IMMUNOLOGIQUES, COMME L'ASTHME, LA DERMATITE ATOPIQUE,
L'URTICAIRE CHRONIQUE SPONTANÉE ET L'ANÉMIE HÉMOLYTIQUE
AUTO-IMMUNE À AUTO-ANTICORPS CHAUDS, DEVRAIENT DÉBUTER EN 2021
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(Gdansk Newsroom)