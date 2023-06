Vaccins: Sanofi vise 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an dans les vaccins d'ici à 2030

Sanofi (-1,09% à 97,76 euros) " réaffirme son ambition de dégager un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards d'euros dans les vaccins d'ici à 2030, grâce à l'accélération du rythme de son innovation ". C'est ce qu'affirme le laboratoire pharmaceutique à l'occasion de sa Journée des investisseurs " consacré " à son portefeuille de recherche et développement Vaccins ", alors qu'il prévoit de " lancer au moins cinq programmes de phase III de vaccins innovants d'ici à 2025 ".



Le groupe précise que la croissance soutenue de l'activité Vaccins sera portée par " ses principales franchises, à savoir la grippe, la méningite et les vaccins pédiatriques ", et complétée par la franchise VRS, avec des vaccins qui sont " les meilleurs de leur catégorie pour la protection des nourrissons, des jeunes enfants et des adultes âgés ".



Sanofi rappelle qu'il a " enregistré de solides progrès en termes de renforcement de sa R&D Vaccins ", en particulier grâce au développement rapide d'une plateforme ARNm de pointe et à un savoir-faire industriel et commercial de dimension internationale.