Sanofi India Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication et le commerce de médicaments et de produits pharmaceutiques. La société produit des formulations pharmaceutiques, des formes de dosage et propose une gamme de médicaments dans divers domaines thérapeutiques. Son portefeuille de produits se concentre sur cinq domaines thérapeutiques : le diabète, l'épilepsie, la cardiologie, les allergies et le traitement de la douleur. Dans le domaine du diabète, la société dispose d'un portefeuille d'insuline sous la marque Lantus, qui aide à contrôler l'hyperglycémie chez les adultes et les enfants atteints de diabète sucré. Elle propose également le stylo Toustar, ainsi que les cartouches dédiées Toujeo, qui répondent au besoin d'un dispositif d'administration réutilisable. Combiflam, son produit, aide à réduire la douleur et l'inflammation dans des conditions telles que les maux de tête, les douleurs musculaires et articulaires, et réduit également la fièvre. Ses marques comprennent également Cardace, Allegra, Avil et Frisium. L'entreprise possède sa propre usine de fabrication à Goa. Elle dispose d'une douzaine d'organisations de fabrication sous contrat.

Secteur Produits pharmaceutiques