Sanquan Food Co.,Ltd, anciennement Zhengzhou Sanquan Foods Co., Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la production et la distribution de produits alimentaires surgelés. Les principaux produits de la société sont des produits alimentaires surgelés à base de farine de blé et de riz, notamment des boules de riz glutineux surgelées, des boulettes bouillies surgelées, des boulettes de riz surgelées et des produits de pâtisserie à base de farine surgelés. En outre, l'entreprise produit également des aliments pratiques à température ambiante. L'entreprise distribue ses produits principalement sur les marchés nationaux.

Secteur Transformation des aliments