Sansera Engineering Limited est une entreprise indienne axée sur la technologie, qui se concentre sur la conception, l'ingénierie, la construction de machines et les capacités d'automatisation. La société est un fabricant intégré de composants techniques de précision complexes et critiques dans les secteurs automobile et non automobile. Dans le secteur automobile, la société fabrique et fournit une gamme de composants et d'assemblages forgés et usinés avec précision, tels que des bielles, des culbuteurs, des vilebrequins, des fourchettes de changement de vitesse, des tiges et des pièces forgées en aluminium, qui sont essentiels pour le moteur, la transmission, la suspension, le freinage, le châssis et d'autres systèmes pour les verticaux des deux-roues, des véhicules de tourisme et des véhicules commerciaux. Dans le secteur non automobile, la société fabrique et fournit une gamme de composants de précision pour l'aérospatiale, le tout-terrain, l'agriculture et d'autres segments, y compris l'ingénierie et les biens d'équipement.