Sansheng Intellectual Education Technology CO., LTD, anciennement Beijing IRTOUCH Systems Co., Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services de conseil en éducation, ainsi que la recherche et le développement de logiciels éducatifs. La société est également engagée dans la vente d'équipements de communication, d'ordinateurs, de logiciels et d'équipements auxiliaires. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Equipements et pièces électroniques