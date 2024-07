Santacruz Silver Mining Ltd. est une société basée au Canada, engagée dans l'exploitation, l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Amérique latine. Les opérations boliviennes comprennent les groupes Bolivar, Porco et Caballo Blanco, qui comprend les mines Tres Amigos, Reserva et Colquechaquita. Le projet d'exploration Soracaya et l'activité d'approvisionnement en minerai et de commerce de San Lucas se trouvent également en Bolivie. La mine de Bolivar est située dans l'État d'Oruro, en Bolivie, et dans la municipalité d'Antequera. Des routes pavées relient Bolivar à la capitale La Paz (298 kilomètres), à la ville d'Oruro (75 kilomètres) et à la gare ferroviaire de Poopo (22 kilomètres), où se trouvent l'entrepôt et l'expédition des concentrés. Le projet Caballo Blanco consiste en trois mines distinctes et une usine de traitement fonctionnant comme une seule entité pour produire des concentrés de zinc et de plomb. La mine est constituée de 34 concessions minières couvrant une superficie de 5 139 hectares, y compris la concession Santa Gorgonia 1, d'une superficie de 337 hectares, qui est très prometteuse.

Secteur Métaux et minéraux précieux