Santana Minerals Limited a annoncé la démission de M. Richard Keevers du conseil d'administration, à compter du 22 décembre 2023. Dick a été un membre clé du conseil d'administration de Santana depuis sa constitution en 2013 jusqu'à l'acquisition en 2020 du projet aurifère Bendigo-Ophir, y compris en tant que directeur exécutif lorsque la société a négocié la période difficile de la pandémie. Le conseil d'administration exprime sa gratitude à M. Keevers pour ses efforts et ses contributions et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs.

La société a annoncé la nomination de deux professionnels de l'exploitation minière compétents à des postes de direction pour mener à bien le développement du projet. Rod Redden est un ingénieur minier expérimenté dans la planification stratégique, l'évaluation technique, les études de projet, le développement minier et l'amélioration des opérations existantes. Rod a accepté le poste de directeur d'étude pour diriger les études techniques à multiples facettes nécessaires à l'avancement du projet.

En particulier, Rod apporte une grande richesse de connaissances grâce à ses anciennes fonctions de directeur des mines souterraines et des mines à ciel ouvert à la mine d'or de Macraes. Au cours des dix dernières années, Rod a fourni des services de conseil à un certain nombre de clients ayant des projets miniers en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande. Il a supervisé de nombreuses études minières et a joué le rôle de consultant principal pour un certain nombre de projets de construction et d'opérations.

Sam Smith est un cadre minier expérimenté, qui a récemment occupé le poste de PDG de Breaker Resources, rachetée en début d'année par Ramelius Resources. Sam a été nommé directeur des relations avec les investisseurs et des services généraux. Sam possède une expérience diversifiée, avec une solide connaissance de l'ingénierie minière, de l'économie minérale, des principes financiers et des facteurs de coûts opérationnels.

Auparavant, Sam a occupé plusieurs postes de direction chez Macmahon Holdings et Swick Mining Services. Sam dirigera l'engagement des investisseurs et les services de conseil aux entreprises pour Santana.