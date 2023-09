Santana Minerals Limited est un explorateur de métaux précieux basé en Australie, qui se concentre sur le projet Bendigo-Ophir en Nouvelle-Zélande. Le projet Bendigo-Ophir couvre environ 251 kilomètres carrés dans les champs aurifères de Central Otago, à 90 kilomètres au nord-ouest de la mine d'or Macraes d'Oceana Gold. Le projet d'argent et d'or Cuitaboca comprend environ 5 500 hectares de concessions d'exploration et est situé sur le versant pacifique de la Sierra Madre. La zone d'intérêt Mojardina, située au sud du projet Cuitaboca. La zone d'intérêt Jesus Maria est située au sud du projet Cuitaboca et au nord de Mojardina. Le gisement de La Lupita est situé au nord du projet Cuitaboca. Le projet cambodgien comprend deux licences d'exploration ciblant l'or. Le permis d'exploration Phnom Kthung couvre environ 210,75 kilomètres carrés et comporte trois prospects principaux : Skar, Central et Oh Tron. Le permis d'exploration Snoul couvre environ 198 kilomètres carrés.

Secteur Sociétés minières intégrées