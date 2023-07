SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. : Jefferies & Co. reste à l'achat

SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. est une société pharmaceutique basée au Japon, engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques. La société a une activité pharmaceutique médicale, une activité de médicaments en vente libre, une activité de dispositifs médicaux et d'autres activités. La société s'occupe de la fabrication, de la vente et du développement clinique de produits pharmaceutiques médicaux, du développement, de la fabrication et de la vente d'équipements médicaux, ainsi que de l'activité de nettoyage. La société opère sur les marchés du Japon, de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord.

Secteur Produits pharmaceutiques