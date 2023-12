Santhera Pharmaceuticals Holding AG (Santhera) est une société suisse active dans le secteur pharmaceutique. La société opère dans un seul secteur d'activité, à savoir la recherche, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies neuromusculaires et mitochondriales, telles que la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) et la fibrose kystique (FK). L'entreprise se concentre également sur le développement d'une thérapie génique pour le traitement de la dystrophie musculaire congénitale déficiente en LAMA2 (Laminin Subunit Alpha 2). Santhera exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales à 100 % : Santhera Pharmaceuticals (Schweiz) AG, Liestal, Santhera Pharmaceuticals (USA) Inc, Santhera Pharmaceuticals (Canada) Inc, Santhera Pharmaceutical (Deutschland) GmbH et Oy Santhera Pharmaceuticals (Finland) Ltd.

Secteur Produits pharmaceutiques