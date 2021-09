Zurich (awp) - Le laboratoire Santhera Pharmaceuticals s'est assuré un financement de 45 millions de francs suisses visant à financer la poursuite des activités jusqu'à mi-2022. La société de Prattlen a par ailleurs réduit sa perte nette semestrielle.

Une augmentation de capital "sursouscrite" a permis à Santhera de lever 20 millions de francs suisses, ce à quoi il faut ajouter le placement d'un emprunt convertible à hauteur de 15 millions, indique lundi l'entreprise bâloise. Cette dernière a récolté les 10 millions restants en prolongeant un "arrangement financier existant".

Ces 45 millions seront utilisés pour assurer le fonctionnement de l'entreprise après le dépôts aux Etats-Unis de la demande d'homologation pour le vamorolone dans l'indication contre la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Le dossier devrait être déposé auprès du régulateur américain au 1er trimestre 2022.

A fin juin, Santhera présentait des liquidités à hauteur de 8,0 millions de francs suisses, moins que les 12,4 millions comptabilisés au terme de l'exercice 2020. La direction affirme détenir suffisamment de moyens pour soutenir ses activités opérationnelles, notamment le versement de paiements d'étape à Reveragen et le remboursement d'un convertible arrivant à maturité en février 2022.

Au premier semestre, les recettes du laboratoire rhénan ont atteint 4,4 millions de francs suisses, rabotées de 43% sur un an, selon les chiffres non audités. La baisse est notamment imputable à un correctif de 2 millions relatif aux incertitudes sur la tarification et le remboursement des médicaments en France, ainsi qu'un accord avec les autorités françaises pour la fourniture gratuite de Raxone à partir d'août de cette année. Les droits de ce médicament, pour lequel Santhera touche des redevances, ont été transférés en 2019 à l'italien Chiesi.

Les charges opérationnelles ont reculé de 30% à 22,4 millions de francs suisses, suite à l'abandon en octobre 2020 du développement du Puldysa (idébénone) contre la DMD. La société avait annoncé des coupes drastiques dans les effectifs après ce revers, supprimant un poste sur deux.

La perte nette s'est inscrite à 19,7 millions de francs suisses, contre 31,8 millions au premier semestre 2020.

Aucune prévision financière n'est fournie pour la suite de l'exercice.

