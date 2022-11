Feu vert des actionnaires de Santhera à l'augmentation de capital

Zurich (awp) - Réunis mardi à Pratteln en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires des Santhera ont donné leur feu vert aux augmentations de capital que leur soumettait le conseil d'administration de la société pharmaceutique bâloise. Ses propriétaires ont notamment accepté l'émission d'un maximum de 40 millions de titres nominatifs d'une valeur nominale de 1 centime en vue d'étoffer le capital-actions de l'entreprise de 400'000 francs suisses au plus à 1,14 million.

Les actionnaires ont également donné leur aval à une augmentation du capital autorisé à hauteur de 100'000 francs suisses, ainsi que sa prolongation jusqu'à fin novembre 2024 et une hausse du capital conditionnel d'un même montant à des fins de financement, a annoncé mardi le laboratoire établi à Pratteln. La proposition d'une rémunération variable supplémentaire de la direction d'un montant maximal de 2,5 millions a également été acceptée.

Les apports de fonds supplémentaires doivent financer le développement et les préparatifs de commercialisation du traitement vamorolone, l'objectif prioritaire étant l'avancée dans les processus d'homologation aux Etats-Unis et en Europe. Ces financements permettent aussi à l'entreprise d'émettre de nouvelles actions en vue de poursuivre ses activités jusqu'à mi-2023, date à laquelle l'approbation contre la myopathie de Duchenne (MD) est attendue au plus tôt.

Santhera réaffirme en outre explorer la signature d'éventuels accords de financement non dilutifs.

vj/al