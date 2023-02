Santhera: accord avec les autorités françaises sur le remboursement du Raxone

Zurich (awp) - Le laboratoire pharmaceutique Santhera a conclu un accord avec les autorités françaises sur la prise en charge du médicament Raxone (ibédénone) comme traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber. Toujours dans l'Hexagone, la société bâloise entend déposer une demande d'accès précoce pour le Vamorolone contre la dystrophie musculaire de Duchenne.

L'accord conclu avec les autorités françaises permettra de relancer les ventes du Raxone outre-Jura, indique Santhera mercredi dans un communiqué. Depuis sa commercialisation en 2018, le médicament était en effet distribué en France à un prix réglementé pour une durée limitée. En août 2021, Paris avait contesté le prix fixé et retiré le produit de la liste des médicaments remboursés. Grâce au nouvel accord, le Raxone fera prochainement son retour sur cette liste.

Le nouveau prix du Raxone sera inférieur à celui convenu dans l'accord précédent, précise Santhera. Pour cette raison, Santhera remboursera quelque 25 millions d'euros à la France, dont 30% mi-2024 et le reste un an plus tard. Le laboratoire avait déjà annoncé des provisions à cet effet dans son rapport sur le premier semestre 2022.

Le premier paiement agendé pour mi-2024 devrait être entièrement couvert par les ventes attendues d'ici-là, précise Santhera.

En France toujours, le laboratoire entend demander une demande d'autorisation d'accès précoce pour son médicament Vamorolone comme traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne. Le produit pourrait ainsi être mis à la disposition des patients dès le second semestre 2023, soit avait l'homologation par l'Agence européenne des médicaments, actuellement en cours. La Vamorolone a déjà été homologué aux Etats-Unis et son lancement y est prévu pour le quatrième trimestre de cette année.

rq/lk