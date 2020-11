Santhera biffe plus d'un poste sur deux après l'abandon du Puldysa

Zurich (awp) - L'abandon début octobre par Santhera du développement du Puldysa (idébénone) contre la dystrophie musculaire - ou myopathie - de Duchenne (DMD) ne restera pas sans effets secondaires. Le laboratoire va procéder à la suppression d'une cinquantaine de postes, qui doit ramener ses effectifs à 47 équivalents plein temps.

Santhera prévoyait initialement de réaffecter les acteurs clés du programme Puldysa au développement de l'autre espoir du laboratoire dans indication contre la DMD: le vamorolone découvert par le laboratoire marylandais Reveragen.

Les coupes annoncées lundi impliquent à brève échéance des coûts uniques de quelque 3 millions de francs suisses et doivent à terme permettre d'alléger la base de coûts de 10 millions annuellement.

Kristina Sjöblom Nygrenm directrice médicale et responsable du développement, va par ailleurs quitter Santhera, pour des "raisons familiales et pour saisir d'autres opportunités professionnelles". Son poste est désormais à pourvoir.

Le démantèlement du programme Puldysa - pour lequel une demande d'homologation avait été déposée en Europe - va aussi générer un correctif de valeur de 9 millions sur l'inventaire et l'infrastructure notamment. Les frais d'amortissement annuels doivent par la suite être ramenés à environ un million.

Ecueil financier esquivé

Le recentrement sur la vamorolone, pour lequel une étude clinique de phase IIb doit livrer des résultats au cours du deuxième trimestre de l'an prochain, nécessite outre les suppressions de postes mentionnées une rallonge financière, les 10 millions restant en trésorerie à fin octobre ne suffisant pas à faire fonctionner l'entreprise jusqu'à cette échéance.

Certains des fonds gérés par l'américain Highbridge Capital Management se sont dans ce cadre engagés à fournir jusqu'à 15 millions de francs suisses moyennant des conditions non détaillées.

En cas de succès de la phase II, le groupe rhénan entend déposer une demande d'homologation du vamorolone auprès de l'agence sanitaire (FDA) aux Etats-Unis, qui pourrait faire l'objet d'un examen accéléré.

Sur le front du financement Santhera tient à rappeler que l'italien Chiesi Farmaceutici, qui avait acheté mi-2019 les droits sur le Raxone (idébénone aussi, mais dans l'indication contre la neuropathie optique héréditaire de Leber), est susceptible de verser jusqu'à 49 millions d'euros (52 millions de francs suisses) en fonction de jalons commerciaux.

A plus longue échéance, la société est à la recherche de sources de financement "non dilutives" et étudie des opportunités d'externalisation de licence, y compris pour le vamorolone dans des indications autres que la DMD, hors Etats-Unis et Europe.

La série de mesures annoncées par Santhera doit sensiblement améliorer son positionnement au moment d'aborder des négociations avec d'éventuels repreneurs de licence sur un produit aux indications potentielles multiples, souligne Mirabaud dans un commentaire.

Santhera s'est assuré début septembre les droits mondiaux sur le vamorolone, reprenant à Idorsia la licence ainsi que l'accord de co-développement et de co-commercialisation initialement conclu par la société d'Allschwil avec Reveragen.

A 11h12, la nominative Santhera abandonnait 5,7% à 2,94 francs suisses, à contre-courant d'un SPI en rebond de 0,87%.

