Santhera collabore avec Seal Therapeutics dans la thérapie génique

Zurich (awp) - Le laboratoire Santhera Pharmaceuticals a conclu un accord avec son homologue bâlois Seal Therapeutics, afin de poursuivre le développement d'une thérapie génique contre la dystrophie musculaire congénitale (Lama2 MD).

Dans le cadre de ce contrat, Santhera pourra bénéficier de paiements issus des futurs chiffres d'affaires générés par ce traitement, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

Seal Therapeutics, une émanation de l'université de Bâle, va poursuivre le développement de la thérapie génique en se basant sur les précédentes recherches du centre biologique de Bâle et de l'université américaine Rutgers. Les accords de licence et d'études précliniques avec ces deux entités ont été annulés.

Cet accord permettra également à Santhera de se concentrer sur ses produits clés Vamorolone et Lonodelestat "et de dégager des ressources, afin de faire avancer ces traitements jusqu'à leur homologation et commercialisation", a ajouté Santhera.

al/ck